Çorum'a Hollanda'dan postayla gönderilen uyuşturucuyu almaya gelen 2 kişi yakalandı

Çorum'da, Hollanda'dan posta yoluyla gönderilen ve içinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlenen paketi kargo şubesinden almak için gelen 2 kişi yakalandı.