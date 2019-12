Çorlu Hanımeli Çarşısı açıldı

28.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:31

Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen üreten kadınların esnaf olarak tezgah açacağı ve aile ekonomilerine katkı sağlayacağı Hanımeli Çarşısı düzenlenen törenle açıldı.



Üreten ve ürettiklerini kazanca dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarının ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen Hanımeli Çarşısı, gerçekleştirilen açılış töreniyle vatandaşlara kapılarını açtı.



Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen açılış törenine Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yavuz, Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Alemdar Yetkin, Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Yasemin Ay Yüksel, Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Çağatay Bahadır, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Hanımeli Çarşısı'nda tezgah açan kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılışta konuşan Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Alemdar Yetkin, "Ev hanımlarının kendi yaptıkları el işi işleri ve kuru gıda ürünlerini satarak kazanç sağlayabilecekleri bir projeye belediyemizle birlikte imza attık. Kadınlarımızın birbirine destek olacakları ve aynı zamanda her hafta bir eğitimin düzenleneceği çarşımızda ilerleyen zaman içerisinde daha farklı projelerimiz de olacak. Hanımeli Çarşı'mızın Çorlu'muza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Çorlu'muza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun"



Yaklaşık 120 kadının esnaf olarak tezgah açtığı Hanımeli Çarşı'sının Çorlu'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise "Öz güveni yüksek, üreten, çalışan, güçlü kadınların kenti Çorlu'muzda, öznesi kadın olan bir projeyle yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Her zaman için üretici kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması gerektiğini savunduk. Bizim için çok önemli olan projemizin ilk adımında sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum" dedi.



Kadınlar hayatın her alanında yer almalı diyen Başkan Sarıkurt, "Birbirinden kıymetli el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz ve sayılarını artırmak istiyoruz. Kadınların hayatın her alanında yer almaları ve üretime katılmalarını çok önemsiyoruz ve bu konuda projeler geliştiriyoruz. Çorlu Belediyesi olarak kadınlarımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un konuşmasını ardından Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun sergilediği eğlenceli gösteriyle devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından gerçekleşen kurdele kesme töreni ile Hanımeli Çarşısı resmen açılmış oldu.



Vatandaşların ilk günden yoğun olarak ilgi gösterdiği Hanımeli Çarşısı bundan sonra her pazar Çorlulu vatandaşların hizmetinde olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA