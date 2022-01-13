Çorlu'da asayiş - Haberler
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Çorlu'da asayiş

Çorlu'da asayiş
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şüpheli B.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu

Hatip Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri S,Y. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Sürücü S.Y. ile yanındaki A.B. ve F.Y. hakkında işlem başlatıldı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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