Çocukların Sporun Bütün Dallarında Etkin Olduğu Bir Dönem Başladı"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, çocukların boş vakitlerini sportif aktivitelerle değerlendirmeleri amacıyla 18 ayrı branşta kurs düzenledi.



Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un kentteki vatandaşları hak ettikleri belediye hizmetleri ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda temizlikten asfalta alt yapıdan sosyal tesislere kadar pek çok alanda birbiri ardına projelerin hayata geçirildiği Batman'da 4 bin 825 çocuk başta futbol, voleybol, basketbol, güreş ve yüzme olmak üzere 18 ayrı branş için açılan kurslarda ücretsiz eğitim alıyor.



"Artık çocukların taş attığı dönem kapanmıştır"



Belediye Başkan Vekili Aksoy, yaptığı açıklamada, terör örgütü ve uzantılarının bölgeye ve bölge insanına yaşattığı mağduriyetleri hatırlattı.



"Amacımız çocukların terör örgütleri tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasının önüne geçmek." diyen Aksoy, açtıkları 18 ayrı branşta şu anda 4 bin 825 çocuğun spor eğitimi aldığını, ulaşım da dahil tüm masrafların belediye tarafından karşılandığını belirtti.



Aksoy, kursların sadece yaz mevsimiyle sınırlı olmadığına işaret ederek, yıl boyunca devam edeceğini, çocukların yanı sıra kadın ve engellilere yönelik de kurs açtıklarını söyledi.



Güvenlik güçlerince terörle mücadelenin kararlılıkla yürütülmesinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Aksoy, terör örgütlerinin eleman kazanmalarının önüne geçmek için kendilerine de görev düştüğünü aktardı.



Aksoy, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki uzun yıllar çocuklarımız belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamadı. Onlara yönelik neredeyse hiç bir çalışma yapılmadı. Bu yüzden de çocuklarımız terör örgütleri için birer potansiyel hedefti. Teröristler özellikle bu çocuklarımızı kandırarak dağa kaçırıyordu. Terör örgütlerinin eleman kazanmalarının önüne geçmek, belediye olarak gençlerimizi sokaktan kurtarmak için onlara yönelik çalışmalar başlattık. Bu kapsamda gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Artık çocukların taş attığı dönem kapanmıştır. Çocukların iyi şartlarda okula gittiği, tenis, voleybol oynadığı, sporun bütün dallarında etkin olduğu güzel bir dönem başladı. Çocuklarımız artık devletine, milletine taş atan değil, ülkesinin bayrağını gururla dalgalandıracak çocuklar olacak."



Çocuklar hedeflerini belirledi



Kursa katılan çocuklardan 11 yaşındaki Ramazan Demir, güreş branşında eğitim aldığını belirterek, hedefinin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'nı dünyaya okutmak olduğunu söyledi.



Voleybol branşına kayıt yaptıran İlknur Ayrancı, belediyenin kendilerine sunduğu imkanlar sayesinde büyük hedefler belirlediğini ifade etti.



Muhammet Furkan Suçin ise futbol kursuna kayıt yaptırdığını anlatarak, gelecekte büyük takımlarda oynayıp, memleketini gururlandırmak istediğini dile getirdi.



Suçin, "Beşiktaş kulübünün altyapısında olmak istiyorum. Süper lig maçlarında Beşiktaşlı Quaresma'nın yanındaki çocuk olmak istiyorum." diye konuştu.