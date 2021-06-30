Çocuklar, Uçurtma Etkinliğinde Eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklar, Uçurtma Etkinliğinde Eğlendi

Çocuklar, Uçurtma Etkinliğinde Eğlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Baştacı Kadınlar Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda Çocuk Evlerinde kalan çocuklar uçurtma uçurdu.

Baştacı Kadınlar Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda Çocuk Evlerinde kalan çocuklar uçurtma uçurdu.

Vali Bilal Şentürk, Kızıldamlar köyünde eşi Münevver Şentürk, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Il Müdürü Hatice Dost, Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcıları Fatma Duman ve Selcan Kapukaya'nın katıldığı etkinliğinde, çocuklar gönüllerince uçurtma uçurarak eğlendi. Renkli sahnelerin yaşandığı etkinlikte, çocuklarla güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden Vali Şentürk, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarımıza böyle bir etkinlik düzenleyen Baştacı Kadınlar Derneğine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bugün doğa da gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Devletimize emanet edilen çocuklarımıza çocukluğu yaşatanlar mutluluğu her yerde bulabilirler. Bugün, renkli görüntülere ve mutluluklara vesile oldu. " şeklinde konuştu. Program kapsamında çocuklara farklı etkinlikle güzel bir gün yaşatmak istediklerini belirten Dernek Başkan Yardımcısı Kapukaya da "Çocuklarla, uçurtma uçurduk, kuş yuvaları boyadık, çeşitli yarışmalar düzenledik, halay çekip oyunlar oynadık. Çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadık. Etkinliğimize destek verenlere teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuklar, Uçurtma Etkinliğinde Eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:13:11. #1.15#

title