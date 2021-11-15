ÇOCUKLAR HAFTA SONLARI ÇOK MUTLU

Yalova Belediyesi tarafından çocuklara yönelik her Cumartesi günü yapılan tiyatro etkinliği aralıksız olarak devam etti. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü iki seans olarak sahnelenen "Gizli Dünya" isimli müzikli oyun çocuklar tarafından beğeniyle izlenildi. Ücretsiz olarak gerçekleşen oyuna yaşları 3 ile 15 yaş arası çocuklar büyük ilgi gösterdi.

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