Çocuklar Duymasın'da Yerli Zeka Robotu Hünerlerini Sergileyecek
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.
Kanal D'nin, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın paylaştığı, sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.
EKRAN BAŞINDAKİLERİ GÜLDÜRECEK
Yüzde yüz yerli üretilen yapay zeka robotu, Haluk ve Meltem'in mühendis komşuları aracılığı ile evlerine test edilmek üzere getirilir. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot Emine'nin korkulu rüyası haline gelirken, Haluk ile olan iletişim ise herkesi çok güldürecek.
HÜNERLERİNİ SUNACAK
İlk kez bir dizide yer alan robot, hünerlerini sunma fırsatı bulacak. Çocuklar Duymasın bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.
İşte yeni bölümden kareler;
YORUMLAR (12)
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ÇOK GÜZEL DİZİCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yakında imkansızı başarıp Reyting kapmak için uzaydan gerçek uzaylı bulup oynatacaklar. Az kaldı. Bekleyin....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir Dönemin Teknolojik Ayarlarıyla Oynayan Kanal 7 Dizisi İyi Aile Robotu Babür den çalmışlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Artık çok saçmaladı çocuk bıle kalmadı su dızı kapansın yordular bızı :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SON DAKIKA SENIN COCUKLAR DUYMASINLA ALIP VEREMEDIGIN NE ... :dCevap Yaz 1 Yayından Kaldır