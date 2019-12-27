Çocuk korosu büyüledi

27.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:08

Konsere katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da seyirciyle birlikte bu eşsiz deneyime ortak oldu.

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Çocuk Korosu, 65 kişilik kadrosu ile sezonun ilk konserini seyirciyle buluşturdu. Farklı dilde 15 şarkının yer aldığı konserde yetenekli çocuklar muhteşem bir performans sergiledi. Korist Pelin Öner'in seslendirdiği Tebessüm adlı parça salondan büyük alkış aldı.

Renkli görüntülere sahne olan konserde seyirciler, bazen şarkılara eşlik ederek tempo tuttu, bazense koreografiye dahil olup orkestranın bir parçası haline dönüştü. Şef Güneş Kaya'nın salondakilere Koroya solist seçimlerinin nasıl yapıldığını göstermek için gerçekleştiği kulak testi salondaeğlenceli dakikaların yaşanmasını sağladı. Ortaya koyduğu performansla dinleyicileri büyüleyen Koro konseri Cemal Reşit Rey'in Lüküs Hayat parçasıyla bitirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da orkestraya dahil olduğu bu performans dinleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan koroyu Şef Güneş Kaya yönetirken Simten Deniz Şenocak piyanosuyla eşlik etti.

Koronun uluslararası boyutta ki yarışmalara katılmalarını sağlamak için Beşiktaş Belediyesi olarak bütün imkanları seferber edeceğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sözlerine şöyle devam etti.

"Yaklaşık bir yıldır çok yoğun bir süreci geçiriyoruz, çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Ama şunu ifade edeyim, bugün o bir senelik yorgunluğun tamamını üzerimizden attık. İnanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir mutluluk. Çok teşekkür etmek gerekiyor. Hem yabancı dillerde şarkılar söyledikleri için hem çok sesli şarkılar söyledikleri için, bende birazcık anlarım bunu yapmak çok da kolay değildir. Çok başarılı bir koro, inşallah bu koroyu çok önemli yerlere taşıyacağız. Onlar bizim umudumuz, bu umudumuzu diri tutacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Şef Güneş Kaya çocuklarla interaktif bir konser düzenlemiş olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirtti.

Konserin ardındanduygularını anlatan solist Kuzey "çok güzel bir koro, bu koroda çok eğleniyoruz." derken annesi de Başkanımız bizi bu ilk gecemizde yalnız bırakmadı, bize destek verdi kendisine çok ederiz, çok mutluyuz." dedi.

Konser sonrası yaşanan orman yangınlarına ve ağaçlandırmanın önemine de dikkat çeken Başkan Akpolat Tema Vakfı aracılığıyla Şef Güneş Kaya ve piyanist Simten Deniz Şenocak'a kendi adlarına İzmir'de dikilen fidan belgelerini takdim etti.

Kaynak: Bültenler