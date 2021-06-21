Çin'de Demir Cevheri Spot Piyasası İncelemeye Alındı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin devlet planlama ve piyasa düzenleyicisi kuruluşların demir cevheri spot piyasası ile ilgili ortak bir inceleme başlattığı, stoklama ve spekülasyonların üzerine gidileceği ifade edilmektedir.