Çin, başka ülkelerde kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecek - Haberler
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Çin, başka ülkelerde kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecek

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Çin, başka ülkelerde kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecek

Çin, küresel emisyonla mücadele çerçevesinde başka ülkelerde kömür yakıtlı yeni projeler yürütmeyeceğini açıkladı.

Çin, küresel emisyonla mücadele çerçevesinde başka ülkelerde kömür yakıtlı yeni projeler yürütmeyeceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında küresel emisyonla mücadelenin önemine değindi.

Şi, video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Çin, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteği artıracak ve yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyecek." şeklinde konuştu.

Şi konuşmasında ayrıntıya yer vermezken, Çin son yıllarda ilk kez 2021'in ilk yarısında herhangi bir kömür projesine fon sağlamadı.

ABD İklim Elçisi John Kerry, "Şi'nin bu önemli kararını duymaktan çok memnun olduğunu" belirtti.

Çin, Kuşak ve Yol girişimi kapsamında Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerdeki kömür projelerine fon sağlıyor.

Dünyada pek çok ülke Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmaya çalışırken, Çin'in kömür projelerine finansmanı sona erdirmesi yönünde baskılar da sürüyor.

Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı olan Çin, enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde kömüre bağımlı. Dünyada kömürün yarısı Çin'de yakılırken, ülke halen 40 ila 50 yıllık ömre sahip çok sayıda kömür yakıtlı enerji santraline ev sahipliği yapıyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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