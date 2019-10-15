15.10.2019 16:16

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı.



Bigadiç Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 'Yumurta Tavuğu' desteği. Bu yıl 2. düzenlenen dağıtımda Bigadiç'te geçimini kümes hayvancılığıyla sağlayan 2 bin çiftçiye dağıtıldı. Yumurta tavuğu desteği ilçede bulunan vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü.



Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur yaptığı açıklamada "Amacımız burada çiftçilerimizin hem temel gıda maddesi olan yumurta ihtiyacını gidermek hem de köyde oturup hayvancılık ile uğraşan ve kendi kümeslerinde üretime yönelik, tavuk besiciliğini öğrenebilmesi için bu desteği sağlıyoruz. Bugün itibariyle dağıtıma başladık. Bunu ilk kez yapmıyoruz, çiftçilerimiz öncesinde de aynı şekilde dağıttığımızda gayet memnun olduklarını söylediler ve böylece tekrar talep oldu. Biz de bu talebi karşılayabilmek için girişimde bulunduk. Dağıttığımız tavukların cinsi Atak-s olarak adlandırılmakta. Ülkemizin geliştirilen ilk yumurta tavuğu olarak bilinmekte. Verimlilik konusunda diğer tavuk çeşitlerine göre çok daha verimli. Günlük olarak yumurta vermekteler. Bugün itibariyle Atak-s yumurta tavuklarını ailelere dağıtmaktayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA