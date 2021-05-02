Çiftçi ekmeklik buğdaya 2.20 TL istiyor
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Çiftçi ekmeklik buğdaya 2.20 TL istiyor

Çiftçi ekmeklik buğdaya 2.20 TL istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hasadı yaklaşan buğdayın bir kilogram maliyetinin 1,92 TL olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, maliyetleri dikkate alarak, ekmeklik buğday fiyatının kilogram başına 2.20 TL'nin altında olmaması gerektiğini bildirdi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hasadı yaklaşan buğdayın bir kilogram maliyetinin 1,92 TL olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, maliyetleri dikkate alarak, ekmeklik buğday fiyatının kilogram başına 2.20 TL'nin altında olmaması gerektiğini bildirdi.

Başkan Mutlu Doğru, buğdayın kilogram maliyetini kalem kalem açıklayıp, çiftçinin taban fiyat ve devlet desteği beklentisini dile getirirken, Türkiye'de tahıllar içinde en stratejik tarım ürününün buğday olduğuna vurgu yaptı.

Buğdayın hasadına Çukurova'da Mayıs ayının ortasından itibaren başlanacağını tahmin ettiklerini belirten Doğru, "Bu yıl ülke genelinde yaşanan kurak kış mevsimi nedeniyle ülke rekoltesinin düşük olması beklenen buğdayda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyat belirlerken, çiftçimizin artan üretim maliyetlerini dikkate almasını ümit ediyoruz" dedi.

Buğday üretiminin sürekliliği için buğday fiyatlarının makul seviyelerde olması gerektiğine vurgu yapan Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Çiftçilerimizin ortalama maliyetleri ve verimleriyle yapılan hesaba göre ekmeklik buğday için fiyatın 2.20 TL/Kg'ın altında olmaması gerekir" diye konuştu.

Buğdayda; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat fark desteğinden oluşan devlet desteklerinin ise kilogram başına 0.20 TL olmasını temenni ettiklerini belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alım ve satış fiyatlarının birlikte açıklanması ve aylık finansman maliyeti nispetinde fiyatların aylık olarak arttırılması gerekmektedir. Bu sayede; buğdayını geç hasat eden bölgeler veya ürününü bekleten üreticilerimiz de dikkate alınarak fiyatların düşmesi engellenmiş olacak ve lisanslı depoların çalışması da sağlanacaktır."

Başkan Doğru, açıklamasının sonunda, hasat dönemine yaklaşan buğday üreticilerine bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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