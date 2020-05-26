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Çiftçi, bayramda da üretime devam etti

ÖRTÜALTI sera üretim merkezlerinden Antalya Kumluca'da çiftçiler bayram tatilinde bile ara vermeden çalışmaya ve üretmeye devam etti.

Çiftçi, bayramda da üretime devam etti
26.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:49
ÖRTÜALTI sera üretim merkezlerinden Antalya Kumluca'da çiftçiler bayram tatilinde bile ara vermeden çalışmaya ve üretmeye devam etti.

Kumluca Toptancı Hali'nde bayramdan 2 gün önce alımlar durdu. Havanın da sıcak olmasından dolayı 4 günlük aradan sonra domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun gibi ürünler olgunlaştı. Olgunlaşan ürünlerde bekleme yapılamayacağı için çiftçiler bayramda da hasada devam ediyor.  

Domates üreticisi Şükrü Macit, bayramda da çalıştıklarını belirterek, "Bayram tatili bizde yok. Ürünlerimiz yetişti. Hallerin bayramdan sonra açılacağını bildiğimiz için onlara ürün yetiştirmek için bayram tatilinde de ürünlerimizi topluyoruz. Bir ay sonra sıcakların da bastırması ile örtü altı sera üretiminin sonuna geliyoruz. Ürün bitiyor, yaz tatiline giriyoruz. Ama şu anda sıcakların ve ürünlerin erken olgunlaşmasından dolayı bayram seyran demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Arzu Özdemir ise bayramda da üretmek zorunda olduklarını belirterek, "Sıcak soğuk bizim için hiç fark etmez. Çünkü sebzelerimiz beklemeyecek. Sıcakta bile çalışmak zorundayız. Seralarımızdan da çıkmıyoruz. Bayramda işler beklemiyor. Çalışmak zorundayız. Çünkü sebze beklediği zaman domatesler kızarıyor, salatalıklar büyüyor. Halde de satımda sıkıntı yaşanıyor. Onun için bayramda da çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Özdemir ise, "Havalar ısındı, ürünlerimiz çabuk kızarıyor. İşçiliğini yapmak zorundayız. Bayram da olsa çalışmak zorundayız. Domatesler kızardığı zaman fazla bekletemiyoruz. Hem toplamasını yapıyoruz. Hem de aynı zamanda işçiliğini yapmak zorundayız. Halkımızın yiyeceği karşılansın diye. Tüketici halleri bayramdan sonra hemen açılacağı için bekleme yapamıyoruz. Hava sıcak, ürünler yumuşama yapacak bekleme yaparsak. Hem toplama hem de işçilik aynı anda yapmak zorundayız" diye konuştu.


- Antalya

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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