CHP milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan'ın Bayburt ziyareti

CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ile Turan Aydoğan, Bayburt'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ile Turan Aydoğan, Bayburt'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Zeybek, CHP Bayburt İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, salgın döneminde 81 ilde küçük ve orta boy işletmelerin yaşadığı ekonomik sorunları yerinde görüp gündeme getirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayburt'ta Organize Sanayi Bölgesinde küçük ve orta boy işletmeleri ziyaret ederek sorunları dinlediklerini belirten Zeybek, "Gördüğümüz manzara Türkiye'deki alışılagelmiş manzaradan çok farklı değil." dedi.

Sanayi bölgesinde doğal gazla ilgili sorunlar olduğunu aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Devlet, Bayburt ve Gümüşhane organize sanayi bölgelerine doğal gazı getirmiş ancak buralarda hem bağlantı bedellerinin çok yüksek tutulması hem depozito bedellerinin işletmelerin karşılayacağı bedellerin çok üzerinde olması sebebiyle maalesef organize sanayi bölgesinin kapısına kadar gelmiş olan doğal gazdan yararlanan bir tane fabrika olduğunu gördük. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Bunun dışında küçük, orta boy işletmelerin ihtiyacı olan finansal kredilerin sağlanması konusunda vadesi gelmiş olan borçların kesinlikle en az bir yıl ertelenmesi talebini aldık."

Milletvekili Aydoğan ise KOBİ ve esnafın sorunlarını yerinde görmek ve taleplerini dinlemek için kente geldiklerine işaret ederek, "Şu andaki tabloya baktığımızda, sorduğumuz ve aldığımız yanıtlardan üretim yapan, Türkiye'nin dinamiğini oluşturan bu iktidardan bir umudunun kalmadığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci