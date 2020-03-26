CHP'li Kılıç: "Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmadan virüsle mücadele edilemez" CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sağlık çalışanlarının sağlığı korunmadan virüsle mücadele edilemeyeceğini belirterek hekimlerin kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sağlık çalışanlarının sağlığı korunmadan virüsle mücadele edilemeyeceğini belirterek hekimlerin kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını duyurduğunu, 15 günün sonunda tanı konulup tedavilerine başlanan koronavirüs hasta sayısının 2 bin 433'e ulaştığını, vefat edenlerin 59'a yükseldiğini anımsattı.

Test yapılan kişi sayısının halen az olması nedeniyle tanı konulan hasta sayısının da az olduğunu savunan Kılıç, sağlık çalışanlarının, "dışarıda hastalığı grip gibi atlatan, taşıyıcı konumunda olan yüzlerce, belki de binlerce vatandaşın olabileceğini" söylediklerini belirtti.

Kılıç, sağlık çalışanlarının pandemide öncelikli gereksiniminin; salgın dönemiyle sınırlı performans düzenlemesi değil, enfeksiyondan korunacakları yeterli kişisel ekipman ve altyapı ile koordinasyonda eksiklik yaşanmayacağına dair güvenin sağlanması olduğunu kaydetti.

Hekimlerin kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin bir an önce giderilmesini isteyen Kılıç, "Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmadan virüsle mücadele edilemez." ifadesini kullandı.

Koronavirüs bulaştığı kuşkulanılan tüm sağlık çalışanlarına ivedilikle uygun tanı testi uygulanması ve bu çalışanların yakından izlenmesi gerektiğine işaret eden Kılıç, "Özellikle triyaj, koronavirüs poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımlarında çalışanlar başta olmak üzere, olası teması olan sağlık çalışanlarının mesai dışında evlerine gitmeden kalabilecekleri ve dinlenebilecekleri yerlerin planlaması yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Kılıç, koronavirüs tanısı konulan hasta sayısının il il açıklanması ve vatandaşların, hangi ilde kaç hasta olduğunu bilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA