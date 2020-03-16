CHP'li İlgezdi: "Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ülkemizin en acı gerçeğidir"
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CHP'li İlgezdi: "Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ülkemizin en acı gerçeğidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin Türkiye'nin acı gerçeği olduğunu belirtti.

16.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:32
CHP'li İlgezdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin Türkiye'nin acı gerçeği olduğunu belirtti.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, "Suçlar Ülkesi Türkiye" raporu hazırladığını anlatarak, şiddetin arttığını, cezaların caydırıcı olmaktan uzaklaştığını ve bu nedenle Türkiye'nin suçlar ülkesine döndüğünü savundu.


Raporu Adalet Bakanlığının verilerinden derlediğini belirten İlgezdi, silah ve bıçaklara ulaşımın giderek kolaylaştığını, suç oranlarında ciddi artış yaşandığını iddia etti.

İlgezdi açıklamasında, "2018'de ateşli silahlar ve bıçaklarla işlenen suçlara karışan 6 bin 280 kişi cezaevine girdi. Ateşli silah ve bıçaklarla işlenen suçlardan cezaevine giren kişi sayısı 2017'ye oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bu artış 2009 ile kıyaslandığında yüzde 162'ye yükseldi." ifadesine yer verdi.


Bozulan toplumsal yapı sebebiyle cinayet işleyen kişi sayısının sistematik olarak arttığını ileri süren İlgezdi, 2009'da bin 514 kişinin cinayet işlediğini, bu sayının 2018'de 9 bin 332'e yükseldiğini aktardı. İlgezdi, 2018'de cinayet işleyenlerin yüzde 97,5'inin erkeklerden oluştuğuna dikkati çekti.

İlgezdi, "Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde toplam cinayet oranlarındaki ciddi artış endişe veriyor." ifadesini kullandı.

Yaralama suçlarında artış

2018'de cezaevine giren her 100 kişiden 12'sinin insan yaralama suçu işlediğini belirten İlgezdi, yaralama nedeniyle cezaevine girenlerin oranının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 33 bin 13'e yükseldiğinin altını çizdi.

İlgezdi, 2009'da günde 20 kişinin yaralama suçundan cezaevine girdiği, 2018'de bu rakamın günde 90 kişiye çıktığı bilgisini verdi.

Toplumda kadına ve çocuğa karşı şiddetin tırmanışının Adalet Bakanlığının açıkladığı Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri ile ortaya çıktığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"2018 yılında ateşli silahlar ve bıçaklar ile işlenen suçlar nedeniyle cezaevine giren 6 bin 280 kişi, her gün yeni bir kadın cinayeti vakasıyla karşılaşabileceğimiz endişesini yaratıyor.

Unutulmasın ki şiddet asla bireysel bir tutum değildir. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddet ülkemizin en acı gerçeğidir. Şiddetin yaygınlaşması bu bakımdan politik bir sonuçtur. Bu nedenle ülkemizde öldürme, yaralama ve cinsel suç oranlarında patlama yaşanmaktadır."

Kaynak: AA

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Manşet

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