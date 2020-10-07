CHP'li Gürer: "Pamukta da ithalata bağımlı duruma getirildik"
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CHP'li Gürer: "Pamukta da ithalata bağımlı duruma getirildik"

07.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:24
CHP'li Gürer:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Dünyanın en kaliteli pamuğunu üreten ülkemizde, ne yazık ki pamukta da ithalata bağımlı duruma getirildik.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Dünyanın en kaliteli pamuğunu üreten ülkemizde, ne yazık ki pamukta da ithalata bağımlı duruma getirildik." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün "Dünya Pamuk Günü" olduğunu belirtti.

Pamuğun stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Gürer, Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde pamuk ekimi yapıldığını söyledi.

Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılında Türkiye'deki pamuğun yüzde 85'inin altı ilde üretildiğini kaydetti.

Mevcut durumda yerli pamuk üretiminin iç talebi karşılamadığını savunan Gürer, "Doğal olarak ithal pamuğa mecbur durumdayız. Ulusal Pamuk Konseyi verilerine göre 2019-2020 sezonunda 591 bin 302 hektar alanda 818 bin 511 ton pamuk üretimi gerçekleştirilmiş. 2002 yılında 721 bin 77 hektar alanda üretilen pamuk ne yazık ki 591 bin hektara gerilemiş. 2016 yıllında 832 bin 133 ton olan pamuk ithalatı, üretim alanlarının azalmasıyla 1 milyon tona dayanmış durumda. Bu yıl bu anlamdaki ithalatla ülkemiz yurt dışına yaklaşık 1,8 milyar dolar döviz ödeyecek." diye konuştu.

Pamuk üreticilerinin sorunlarına değinen Gürer, "Maliyet üç yılda üç katına çıktığı halde ürünün alım fiyatı çiftçileri mutlu etmiyor. Dünyanın en kaliteli pamuğunu üreten ülkemizde ne yazık ki pamukta da ithalata bağımlı duruma getirildik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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