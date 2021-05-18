CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan (30), göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan (30), göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Tokan'ın, bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, daha önce de 2 kez intihara kalkıştığı öğrenildi. 

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan, 2 yıl önce evlendiği, eski CHP Konak Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Pelda Başak Tokan'ın dünkü doğum günü kutlamasına katılmadı. Tokan'ı merak eden eşi, saat 21.00 sıralarında, yakınlarıyla Eşrefpaşa semtindeki evine gitti. İçeri giren Pelda Başak Tokan, eşini tabancayla göğsünden vurulmuş olarak buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Tokan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tokan'ın cansız bedeni, savcının olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede, Tokan'ın intihar ettiği tespit edildi. 

Mehmet Tokan'ın, bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, daha önce de 2 kez intihara kalkıştığı öğrenildi. Tokan çiftinin nikahını 2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıymış, şahitliklerini ise İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel yapmıştı.

Öte yandan Buca Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Mehmet Tokan için Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kılıç, "Çok üzgünüm. Mesai arkadaşlarımdan, kardeşimiz Mehmet Tokan'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.


CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Nur Fettahoğlu Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:49:52. #1.16#

title