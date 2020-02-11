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CHP İdlib için Mecliste genel görüşme istedi

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İdlib'de yaşanan sürecin değerlendirilmesi, askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınması için TBMM Genel Kurulunda genel görüşme açılmasını talep etti.

11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:45
CHP İdlib için Mecliste genel görüşme istedi

CHP grup başkanvekilleri , ve Engin Özkoç, 'de yaşanan sürecin değerlendirilmesi, askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınması için TBMM Genel Kurulunda genel görüşme açılmasını talep etti.

Kaynak: Dunya.com

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