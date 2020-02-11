CHP İdlib için Mecliste genel görüşme istedi

11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:45

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İdlib'de yaşanan sürecin değerlendirilmesi, askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınması için TBMM Genel Kurulunda genel görüşme açılmasını talep etti.