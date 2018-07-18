CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bedellinin Meclis'ten Geçmesi Gerektiğini Düşünüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, OHAL ile ilgili olarak, "İktidar partisi önce karşı çıktığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarla dile getirdiği, daha sonra hem kamuoyunda seçmen nezdinde hem piyasalar nezninde bir beklentinin ortaya çıkması üzerine seçim sathı mahalinde verdiği sözü tutar görünüyor. OHAL'in adı kalkıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi OHAL'in ismini kaldırırken, cismini Türkiye'nin gündeminde, sosyal hayatında, kamu yönetiminde tutacak formül buldu. Avrupa'nın gelişmiş demokrasilerinin olumlu örneklerini görmezden gelenler hatta onların uygulamalarını şeytanlaştıranlar Fransa'nın OHAL'daki bazı hükümlerini kalıcı hale getirmesini savunuyorlar. Bugün akşam kendiliğinden kalkacak OHAL'i, yarından itibaren komisyon gündeminde yutup, ardından da meclis gündemine getirerek, 3 yıl süreyle uzatmayı planlıyorlar. 3 ayda bir uzattıkları OHAL'i 3 yıl uzatacaklar" ifadelerini kullandı.

Özel, bedelli askerlik konusunda, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere" şeklinde konuştu. - ANKARA