CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit annesi ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit annesi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit annesi ile görüştü
10.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit annesi Hüsna Göl ile telefonla görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit annesi Hüsna Göl ile telefonla görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 27 Şubat 2012'de PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan jandarma astsubay kıdemli başçavuş Coşkun Göl'ün annesini telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit annesi ile telefonda sohbet eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Anneler Gününüz kutlu olsun. Şehit annesi olarak sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, ellerinizden öpüyorum. Oğlunuzun şehit olduğunu biliyorum o şehit hepimizin şehidi, hepimizin evladı, bütün gençler de sizin evladınızdır. Tekrar Anneler Gününüzü kutluyorum, ellerinizden öpüyorum. Ailenizin bütün fertlerine selamlar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz."

Şehit annesi Göl ile görüntülü görüşme yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da şehidin annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bu vatan için evlatlarınız toprağa düştü, sizlerin yeri, kıymeti bizler için çok farklıdır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit annesi ile görüştü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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