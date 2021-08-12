Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, "Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, "Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım." dedi.

Kanaat önderleriyle buluşma toplantısının ardından tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki esnafa ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, iş yeri sahipleriyle sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçen Kılıçdaroğlu, burada yetkililerle görüşerek bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapısında bir hareketliliğin olmadığını söyledi.

Gümrük yetkilileriyle görüştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını, İran'ın kimseyi göndermediğini, gerekçe olarak da pandemiyi gösterdiğini söylediler. Pandeminin yaygın olması dolayısıyla güvenlik açısından İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını bizim yetkililere ifade etmişler. Biz söylenenlere itibar etmek zorundayız." diye konuştu.

"Başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz"

Kapıdaki görevlilere Afgan mültecilerin, göçmenlerin, sığınmacıların veya turistlerin gelip gelmediğini de sorduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de karşılaştığımız tablonun burada yaşanmadığını, buradan geçen herkesin kontrolden geçtiğini ve dolayısıyla yoğun olarak kitleler halinde Afganların sınır kapısını kullanmadıklarını ifade ettiler. 'Sınır karakolları var mı?' dedim. İki tepede sınır karakollarını gösterdiler. Karakollar arasında güvenlik kameralarının olduğunu da ifade ettiler. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Sayın Erdoğan sınırlarımız için 'Yol geçen hanı değildir.' demişti. Güzel. Hiçbir ülke kendi sınırlarının yol geçen hanı olmasını istemez. Peki merak ediyorum. 1 milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi? Kameralar birbirini görüyorsa, bütün sınır boyunca 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi, nasıl geçti, hangi araçlarla geldi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Türkiye'ye gelenler genç insanlar. Yanlarında kadın, yaşlılar yok. Dolayısıyla bunların birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz. Bunun önlenmesi lazım."

Sınırdan geçecek her kişiyi saptamanın mümkün olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi bile tespit etmek mümkünken binlerce kişi sınırı nasıl geçiyor ve kimse görmüyor? Siyasi irade buna izin vermediği takdirde böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Nedeni de para. Amerikalılar para verecek ve biz de binlerce, yüz binlerce Afganlıyı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. Aklın, mantığın alacağı bir şey değil. Bunu bütün vatandaşlarımın, sevgili halkımın bilmesini isterim. Bu tablo bizim için hoş bir tablo değil ve gelecek açısından da parlak bir tablo değil." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, incelemelerin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan