Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, "Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, "Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım." dedi.

Kanaat önderleriyle buluşma toplantısının ardından tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki esnafa ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, iş yeri sahipleriyle sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçen Kılıçdaroğlu, burada yetkililerle görüşerek bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapısında bir hareketliliğin olmadığını söyledi.

Gümrük yetkilileriyle görüştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını, İran'ın kimseyi göndermediğini, gerekçe olarak da pandemiyi gösterdiğini söylediler. Pandeminin yaygın olması dolayısıyla güvenlik açısından İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını bizim yetkililere ifade etmişler. Biz söylenenlere itibar etmek zorundayız." diye konuştu.

"Başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz"

Kapıdaki görevlilere Afgan mültecilerin, göçmenlerin, sığınmacıların veya turistlerin gelip gelmediğini de sorduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de karşılaştığımız tablonun burada yaşanmadığını, buradan geçen herkesin kontrolden geçtiğini ve dolayısıyla yoğun olarak kitleler halinde Afganların sınır kapısını kullanmadıklarını ifade ettiler. 'Sınır karakolları var mı?' dedim. İki tepede sınır karakollarını gösterdiler. Karakollar arasında güvenlik kameralarının olduğunu da ifade ettiler. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Sayın Erdoğan sınırlarımız için 'Yol geçen hanı değildir.' demişti. Güzel. Hiçbir ülke kendi sınırlarının yol geçen hanı olmasını istemez. Peki merak ediyorum. 1 milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi? Kameralar birbirini görüyorsa, bütün sınır boyunca 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi, nasıl geçti, hangi araçlarla geldi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Türkiye'ye gelenler genç insanlar. Yanlarında kadın, yaşlılar yok. Dolayısıyla bunların birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz. Bunun önlenmesi lazım."

Sınırdan geçecek her kişiyi saptamanın mümkün olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi bile tespit etmek mümkünken binlerce kişi sınırı nasıl geçiyor ve kimse görmüyor? Siyasi irade buna izin vermediği takdirde böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Nedeni de para. Amerikalılar para verecek ve biz de binlerce, yüz binlerce Afganlıyı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. Aklın, mantığın alacağı bir şey değil. Bunu bütün vatandaşlarımın, sevgili halkımın bilmesini isterim. Bu tablo bizim için hoş bir tablo değil ve gelecek açısından da parlak bir tablo değil." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, incelemelerin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı
Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Müge Anlı Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 18:03:54. #1.15#

title