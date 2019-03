CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Zonguldak'ta

CHP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "81 milyon vatandaşın tamamı bu ülkede doğdu, büyüdü. Bu ülkeye karşı görevini yapıyorsa biz onun oyuna talibiz, o bizim kardeşimizdir. Biz onunla birlikte ülkeyi beraber yöneteceğiz. Onun oyunu alacağız ülkeyi beraber yöneteceğiz" dedi.

Salıcı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ziyaretinde, CHP'den Ereğli Belediye Başkan Adayı olan Halil Posbıyık'ın bölgede, "efsane başkan" olarak bilindiğini söyledi.

Tüm belediyeleri sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracaklarını belirten Salıcı, "Bunu da birbirimize sahip çıkarak yapacağız. CHP'li her arkadaşımız, her partilimiz, her seçmenimiz kendi adayına sahip çıkarak yapacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin bir beka problemi var doğru ama Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi değil." diyen Salıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Bu arkadaşların küçümsediği gibi bir siyasi parti seçim kaybetti diye Türkiye'nin başına sıkıntı, sorun gelmez. Hatta tam tersi olur demokrasinin işlediği görülür, yorulanlar kenara çekilir, çoluğu çocuğu ile eşi dostu ile fazla vakit geçirme imkanı bulur. Onların yerine daha dinç, hazırlıklı CHP'li kadrolar gelir ve Türkiye'nin nasıl yönetildiğini tüm vatandaşlarımıza gösterir."

Kimse ile kavga etmeye niyeti ve dertleri bulunmadığını söyleyen Salıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"81 milyon vatandaşın tamamı bu ülkede doğdu, büyüdü. Bu ülkeye karşı görevini yapıyorsa biz onun oyuna talibiz, o bizim kardeşimizdir. Biz onunla birlikte ülkeyi beraber yöneteceğiz. Onun oyunu alacağız ülkeyi beraber yöneteceğiz. Geçen seçim 24 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bugün işsiz kalan, işten atılan, tanzim satış kuyruğuna girip de kendi parasıyla ucuz domates almak isteyen onu da 3 kilo alamayan, onu da biliyorsunuz 2 kilo veriyorlar, biz vatandaşın oyuna talibiz. Bizim derdimiz hizmet etmek. Hizmet etmek için bütün siyasi partilerden arkadaşlarımızdan ama öncelikle bütün Cumhuriyet Halk Partililerin oyuna ihtiyacımız var. Bu oyları alarak siyasetin değişmesini, dönüşmesini ve yeni bir kapının açılmasını bekliyoruz."

Programa, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Ereğli ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA