CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Malkara'da ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Malkara'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Malkara'da ziyaretlerde bulundu
28.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Öztrak ve beraberindekiler, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malkara Süt Üreticileri Birliğine de ziyarette bulunan Öztrak, Başkan Osman Turgutlugil'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öztrak, ardından Malkara Belediyesini ziyaret etti. Burada Öztrak'a, Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner tarafından belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İlçe merkezinde çiftçi ve esnafla sohbet eden Öztrak, vatandaşların taleplerini dinledi.

İYİ Parti tanıtım standını da ziyaret eden Öztrak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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