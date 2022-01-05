Chicago'da öğretmenler, çevrim içi eğitim yapılmasını isteyince yüz yüze eğitim iptal oldu - Haberler
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Chicago'da öğretmenler, çevrim içi eğitim yapılmasını isteyince yüz yüze eğitim iptal oldu

Chicago'da öğretmenler, çevrim içi eğitim yapılmasını isteyince yüz yüze eğitim iptal oldu
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Chicago kentinde öğretmenler, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle halk okullarında yüz yüze eğitim yerine çevrim içi eğitime geçilmesini onayladı.

NEW ABD'nin Chicago kentinde öğretmenler, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle halk okullarında yüz yüze eğitim yerine çevrim içi eğitime geçilmesini onayladı.

???????Chicago Öğretmenler Sendikası, şehir yönetiminin sınıflarda eğitime devam edilmesi talebine rağmen okullarda çevrim içi eğitime geçilmesi konusunda oylama yaptı.

Sendika üyelerinin yüzde 73'ü, çevrim içi eğitim yapılmasını oyladı.

Buna göre Chicago'da okullarda yüz yüze eğitim durduruldu.

Öğretmenler Sendikasından yapılan açıklamada, "Bu zor kararı öğrencilerin ve toplumun güvenliği için almak zorunda kaldık." ifadesi paylaşıldı.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot ise sendikayı, hiçbir hazırlık yapılmadan çevrim içi eğitim konusunda son anda karar almakla suçladı.

Lightfoot, "Bu kararın öğrenciler ve ailelerin sağlığı ve durumu üzerinde yapacağı olumsuz etkiler nedeniyle ciddi endişe yaşıyoruz." dedi.

Okul çalışanlarının yüzde 91'nin aşılandığını ve salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Lightfoot, bu şekilde aniden çevrim içi eğitime geçişin çalışan aileleri zor durumda bırakacağını vurguladı.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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