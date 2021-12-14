Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi - Haberler
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Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi

Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi
AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel

Cezayir'in Tunus'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlayacağı bildirildi.

Cezayir'in Tunus'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlayacağı bildirildi.

Cezayir ile Tunus arasından 9 Aralık'ta imzalanan kredi anlaşması, Tunus Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabul edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Cezayir'in Tunus'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Kays Said'in davetlisi olarak yarın ülkeye geleceği bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un resmi ziyaretinin iki gün olarak planlandığı duyuruldu.

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AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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