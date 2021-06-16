Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Partisi: Şartlar uyarsa uzlaşı hükümetinde yer alabiliriz
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Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Partisi: Şartlar uyarsa uzlaşı hükümetinde yer alabiliriz

Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Partisi: Şartlar uyarsa uzlaşı hükümetinde yer alabiliriz
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, şartların uyması ve yeni kurulacak hükümetin siyasi vizyonunun partinin genel görüşlerine uyması durumunda uzlaşı hükümetine dahil olabileceklerini söyledi.

Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, şartların uyması ve yeni kurulacak hükümetin siyasi vizyonunun partinin genel görüşlerine uyması durumunda uzlaşı hükümetine dahil olabileceklerini söyledi.

Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri, bugün başkent Cezayir'deki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ülkede kurulması muhtemel uzlaşı hükümetine katılımlarıyla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Koalisyonda yer almak konusunda gelen teklifleri değerlendireceklerini ifade eden Mukri, "Ülkeye hizmet etmek için stratejik ve iyi bir diyalog mu olacak göreceğiz." dedi.

Koşulların uyması ve yeni kurulacak hükümetin siyasi vizyonunun partinin genel görüşlerine uyması durumunda uzlaşı hükümetine dahil olabileceklerini vurgulayan Mukri, bunun için kapıyı aralık bıraktıklarının altını çizdi.

Seçim sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan Mukri, partisinin seçim kazanımlarından mutlu olduğunu kaydettiği konuşmasında, neticenin mecliste muhalefet yapmak için de hükümet ortağı olmak için de uygun olduğunu belirtti.

Cezayir'deki 12 Haziran genel seçimleri sonuçları

Ülkede seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için 12 Haziran Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin sonucunu açıklamıştı.

Şerfi, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC) Mecliste 105 sandalye kazanarak seçimlerin galibi olduğunu duyurmuştu.

Mecliste bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 64, rejim yanlısı Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Gelecek Partisi'nin 48, Ulusal Bina Hareketi'nin de 40 sandalye aldığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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