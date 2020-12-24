Ceza yememek için binbir türlü bahane ürettiler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkan 3 genç, sıraladıkları tüm bahanelere rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta bir otomobil, denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahsın gerekçesi ise her seferinde değişti. İlk başta hastaneden geldiklerini ifade eden gençlerden aracı kullanan sürücünün elindeki alçıyı gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Sen bu halinle araba mı kullanıyorsun?" dedi. Hastaneden geldiklerini ve başka götürecek kimsenin olmadığını ifade eden sürücüye Tefek, "Taksi çağıracaksın veya ambulans çağıracaksın" cevabını verdi. Bahanelerine devam eden gençler, "Evimiz şurada, hemen gidecektik. Yavaş yavaş gidiyoruz ağabey" dedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Böyle bir şey olabilir mi. Hem rahatsızsın hem de bu şekilde araç kullanıyorsun. Şimdi yavaş yavaş ceza yiyeceksin" cevabını verdi.

"Abi sen bizi ters köşe yaptın"

Gençlerden birisi, daha sonra tekstil işi yaptıklarını belirterek, sokağa çıkma izinlerinin bulunduğunu iddia etti. Tesisat işi yaptığını söyleyen diğer genç de, tamir için bir eve gittiğini ve evine gitmek için yolda olduğunu ifade etti. Daha sonra arkadaşının kolunun kırıldığını söyleyen genç, tedavi için hastaneye gittiklerini ileri sürdü. Polis ekiplerinin ceza yazacağını anlayan gençler uzun süre ekiplere dil döktü. Araçta yolcu olarak bulunan genç, "Abi sana yalan söylesek daha mı iyiydi? Abi zaten ceza yiyeceğiz de ben olayı aydınlatmak için anlatıyorum sana. Şu anda benim 7/24 dışarı çıkma belgem de var. Senin tuvaletin bozulsa yine ben geleceğim abi' diyerek uzun süre direndi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Ben polis arabasıyla sizi göndereceğim. O kişiye soracağız. 'Bu arkadaşlar geldi mi buraya tamire?' diye soracağız" dedi. Polis ekiplerine daha fazla direnemeyen gençler, "Abi bize böyle söyleseydiniz biz bir şey demezdik. Siz şu an aydınlandığınız için bize ters köşe yaptınız" dediler.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan ve izin belgeleri bulunmayan 3 şahsa 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı