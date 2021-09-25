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Çetaş Otomotivden Ziyaret Yeni

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Çetaş Otomotivden Ziyaret Yeni

Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık TAŞAR, Çetaş Peugeot - Citroen - Opel Genel Müdürü Engin YAZICI, Çetaş Otomotiv Çorlu Şube Müdürü İlhan AKGÜN ve Çetaş Otomotiv İnsan Kaynakları Direktörü Hikmet ÖZALTIN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık TAŞAR, Çetaş Peugeot - Citroen - Opel Genel Müdürü Engin YAZICI, Çetaş Otomotiv Çorlu Şube Müdürü İlhan AKGÜN ve Çetaş Otomotiv İnsan Kaynakları Direktörü Hikmet ÖZALTIN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular. Ziyarette Üniversitemiz Hayrabolu Meslek Yüksekokulu ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR da yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık TAŞAR ve beraberindekiler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bir yükseköğretim kurumu olarak ülke ve bölge ekonomisi için istihdama yönelik nitelikli 'aranan' eleman yetiştirilmesi anlamında çok önemli bir vazife üstlendiğini belirterek, üniversitemizin bu yöndeki çalışmalarının takipçisi olduklarını ifade ettiler. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık TAŞAR, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetişmesinde üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını; Üniversite - Sanayi işbirliğinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetişmesine büyük katkısının olacağını dile getirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Nitelikli elemanların yetişmesi için çalıştıklarını ve Üniversite - Sanayi işbirlikleri ile bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara ağırlık verilerek çalışmalarının artarak devam edeceğini; Üniversite - Sanayi işbirliğinin ülke ekonomisine kazandırdığı esas katma değerin eğitimli, yetişmiş ve daha üniversite sıralarındayken iş tecrübesi edinmiş gençler olduğunu vurguladı.

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