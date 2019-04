Çeşme turizmine festival dopingi: Oteller yüzde 100 doldu

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 10.'su düzenlenen Alaçatı Ot Festivali nedeniyle oteller yüzde 100 doldu, esnaf bayram etti.

Alaçatı Ot Festivali, festivalin ikinci gününde etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı. Turistik otellerin animasyon ekipleri, yöresel giysiler giyen kadınlar, renkli giysileriyle bisiklet grubu, festival kortejine renk katarken, festival ziyaretçileri de korteji cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Kortejin önündeki Tunç Soyer ve Ekrem Oran'a vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, vatandaşlar, cep telefonları görüntülemeye ve selfie çekmeye çalışmaları zaman zaman izdihama yol açtı. Vatandaşlar, Soyer ve Oran'a sevgi gösterisinde bulunurken, kortej sık sık durmak zorunda kaldı.

Kortej yürüyüşü ve stant ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Soyer, "Ot Festivali korteji, adeta seçim sonuçlarını kutlama korteji gibiydi. O nedenle de çok mutlu oldum. Alaçatı Ot Festivali ile bir geleneğin yaşatılıyor olması da başlı başına çok değerli. Alaçatı'da çok güzel, coşkulu bir katılım vardı. Alaçatı Ot Festivali'nin Çeşme'ye, yarımadaya, İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum" diye ifade etti.

"Festival esnafımıza can suyu sağlayacak"

Öte yandan, festival nedeniyle oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Başkan Oran, bu durumla ilgili, "Bugün muhteşem bir kortejle, Alaçatı Ot Festivali'mizin açılışını yapmış bulunuyoruz; ayrıca 2019 sezonumuzu da açmış bulunuyoruz. Yeryüzündeki cennet Çeşme'mizde umuyoruz ki, bu sezon turizm patlaması yaşayacağız. Alaçatı Ot Festivali nedeniyle Çeşme'de bütün otellerimizde yüzde 100 doluluğa ulaştık. Restoran ve kafeler de dolu. Umuyoruz ki, bu ekonomik kriz içinde, Alaçatı Ot Festivali esnafımıza can suyu sağlayacak" diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüne ayrıca; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA