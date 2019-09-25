Cesaretiyle örnek oldu

25.09.2019 10:08

Karabağlar Belediyesi'nin Kavacık Üzüm Festivali kapsamında geleneksel olarak düzenlediği üzüm yarışmasına ilk kez bir kadın katıldı ve dereceye girmeyi başardı. Yarışmada ikinciliği elde eden Fatma Yılmaz, bir şeylerin aşılması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiğini ve başarısının diğer kadınlara örnek oluşturduğunu söyledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'ya köye ve üreticiye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, "Önceleri üzümümüzü satmak için İzmir'e gidiyorduk. Şimdi İzmir ayağımıza geliyor" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, geçen hafta sonu büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 21-22 Eylül tarihlerinde yapılan festivali binlerce kişi izledi. Etkinlik kapsamında geleneksel olarak düzenlenen üzüm yarışmasında ise bir ilk yaşandı. Önceki yıllarda sadece erkeklerin katıldığı yarışmada ilk kez bir kadın yer aldı ve dereceye girmeyi başardı. Yarışmada ikinci olan Fatma Yılmaz, ödülünü Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'den aldı.

EŞİ DESTEKLEDİ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun geçen yılki festival konuşmasında yaptığı"Her yıl erkekler katılıyor ve kazanıyor. Umarım gelecek yıl kadınlar da katılır" çağrısı üzerine aynı gün eşi Yakup Yılmaz'a danıştığını vurgulayan Fatma Yılmaz, "Başkan konuşmasını yapar yapmaz eşime, 'Eğer seneye festival olursa ben de katılacağım' dedim. O da destek verdi. Bir şeylerin aşılması, buna da birinin önderlik yapması gerekiyordu. Burada önder ben oldum. Çok da güzel oldu. Hiç ummadığım bir arkadaşım, benden cesaret almış. Gelecek yılki yarışmaya kendisinin de yazılacağını söyledi" dedi.

Üzüm bağını tek başına bir erkeğin yetiştirmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Burada köy yerinde bir kadın erkekten daha çok çalışıyor. Kadın erkekle birlikte bağa giriyor. Erkek eve geldiğinde ya yatıyor ya da kahveye çıkıyor. Oysa kadınlar ya yemek, temizlik yapacak ya da çocuklara bakacak. O nedenle bu yarışmaya tüm kadınların katılmasını isterim. Bağda birlikte çalışıyorsak, başarıyı da paylaşacağız" diye konuştu.

BAŞKAN SELVİTOPU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na, köye ve üreticiye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Muhittin Selvitopu Başkanımız gelmeden ve kooperatifimizin kurulmasını sağlamadan önce köyümüzün adı çok duyulmuyordu. 'Hafta sonları gelen olacak mı?' diye düşünürken, şimdi hafta içi bile kalabalık. Önceleri üzümümüzü satmakta zorlanıyorduk. Şimdi buraya o kadar çok gelen var ki, neredeyse hale göndermeye üzüm kalmıyor. Eskiden İzmir'e üzüm satmaya gidiyorduk. Şimdi İzmir ayağımıza geliyor. Özellikle festivalle köylümüz iyi para kazanıyor. Herkes gözlemedir, yemektir bir şeyler yapıyor.10 yıl önce köyümüzden göç başlamıştı, üzüm para etmiyor diye... Son 2-3 yıldır ise geri dönüş yaşanıyor.. Üstelik sadece köylülerimiz geri dönmüyor, dışarıdan da göç alıyoruz. Kimi kiralık ev bakıyor, kimi yer alıp üzerine konut yapıyor. Bilmiyorum ama bir 100 hane yabancı olmuştur köyde."

Yılmaz, başkan yardımcısı olduğu S.S. Kavacık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin katkısını da, "12 üyeyle başladık; 29 üyeye ulaştık. İnşallah sayıyı daha da artıracağız" sözleriyle değerlendirdi.

ÇOCUĞA BAKAR GİBİ…

Üzüm yetiştiriciliğinin zor bir meslek olduğuna da belirten Yılmaz, "Aynı bir çocuğa bakar gibi bakıyorsun. Küçücük bir çubuk dikiyor, 5 yıl hiç beklemeden bakıyorsun 5 yıldan sonra sana geri dönmeye başlıyor. Sevgiyle, emekle, özveriyle ve sabırla bekliyor, sürekli veriyorsun. Biz 8 yıl oldu dikeli. 3 yıldan beri verim almaya başladık" dedi.

Kaynak: Bültenler