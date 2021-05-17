Çeltik tarlasından Beşiktaş'a destek
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Çeltik tarlasından Beşiktaş'a destek

Çeltik tarlasından Beşiktaş'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki pirinç tarlasında çalışan gençler, Beşiktaş bayrağını açarak kutlama yaptılar.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki pirinç tarlasında çalışan gençler, Beşiktaş bayrağını açarak kutlama yaptılar.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Hakkari'de de sevinçle karşılandı.

Çeltik tarlasında çalışan taraftarlar, Beşiktaş bayrağını açarak sevinçlerini dile getirdiler. - HAKKARİ

Çeltik tarlasından Beşiktaş'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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