: Çaykur rizespor maçının ardından -1

24.01.2020 00:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:32

Çaykur Rizespor maçının ardından

Fatih Terim: Arda Turan konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadığımız doğrudur

"İlk yarıdaki takım benim hatam"

"Andone kalıyor, bugün bizimle antrenmana çıktı"

"Nagatomo talibi çıkarsa ayrılacak"

İsmail Kartal: Bu şekilde elenmek bizi üzdü

"Sivas'tan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz"

Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Geçen hafta toplantıda oturduk, konuştuk. Toplantıda Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak da vardı. Ben daha önce ne söylediysem Arda konusunda bunları tekrar ettim. Benim adıma buradaki kararın Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine şans vermek, kapı açmak düşüncesinde olduğumu toplantıda ilettim. Onlar bu konuda bu düşüncede olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet öyledir" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması konusunda fikirlerini dile getiren Fatih Terim, "Ben Denizlispor maçından sonra Arda konusunda fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik konu olmadığını, camiamızın ortak bir konsensus şeklinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Geçen hafta toplantıda oturduk, konuştuk. Toplantıda Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak da vardı. Ben daha önce ne söylediysem Arda konusunda bunları tekrar ettim. Benim adıma buradaki kararın Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine şans vermek, kapı açmak düşüncesinde olduğumu toplantıda ilettim. Onlar bu konuda bu düşüncede olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet öyledir. Toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesi gerektiğini söyledim. Ama ben toplantıdan ayrılır ayrılmaz bir kaç gazeteciye bu konuda bilgi verilmiş. Ben yönetim ile ayrılık yok derken, çaba harcıyorum ama zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum. Galatasaray'ı yöneten idareye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim" diye konuştu.

"İLK YARIDAKİ TAKIM BENİM HATAM"

Transfer edilen oyuncular ile daha hızlı ve çevik bir takım oluşturduklarını ifade eden Terim, "İlk yarıda benim hatam, beklentilerimin uzağında bir tablo ile karşılaştık. Bazı oyuncuları kavramak için bir zaman gerekiyor. İlk yarıda defansın arkasına ve arasına koşacak oyuncu sayımız neredeyse yoktu. Katedeceğimiz mesafeyi kat edemedik. Benim hatam oldu. Tanıdığım oyuncuları hata yapsam da ikna etmek daha kolay oldu. İlk yarı müthiş bir futbol oynadık. Daha çabuk ve daha çevik oyuncu sayımız arttı. İnanıyorum ki daha ileriye gideceğiz. İlk başladığımda çok gençtim antrenörlüğe oynadığınızdan zevk alın demiştik, bende zevk almaya oyuncularda zevk almaya başladı. Saha içerisinde zengin bir takım olmak amacımız. Özellikle hücumda. Henry ve Jesse ile ikinci bir tip oyunda oynayabiliriz" şeklinde konuştu.

"ANDONE KALIYOR, BUGÜN BİZİMLE ANTRENMANA ÇIKTI"

Yönetimden stoper transferi için talepte bulunduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların sıkıntısı içerisinde son dakikaya kadar beklemek gerekir. Hem alınmak ve verilmesi ile ilgili, bir stoper istedim ama olmazsa dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. Andone şansımızı kullandık, bugün antrenmana çıktı. Bizim gibi kulüplerde herseye olabilir, biri gider diğerleri gelebilir" ifadelerini kullandı.

"NAGATOMO TALİBİ ÇIKARSA AYRILACAK"

Nagatomo'nun takımdaki durumu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Nagatomo hakikaten benim futbol hayatında gördüğüm profesyonel futbol adamlarından biri. Bize çok iyi hizmetler verdi. Karşılıklı oturduk, konuştuk. Bir sıkıntımız yok, bir talibi çıkar ise ayrılacak. Hala antrenmanlarda en çok çalışan isimlerden biri. Nagatomo'yu kırmak ne yönetimimizin ne bizim yapacağımız bişey olmaz. O nasıl isterse öyle davranacağız" açıklamalarında bulundu.

İSMAİL KARTAL: BU ŞEKİLDE ELENMEK BİZİ ÜZDÜ

Maç içinde verilen hakem kararları hakkında değerlendirmede bulunan İsmail Kartal ise, "İlk devre kendi adımıza vasat bir oyun vardı. İkinci yarı biraz daha oyunu dengeye getirdik. Sonuçta maçın en net pozisyonunu Samudio ile bulduk onu gol yapsak farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Penaltı çok tartışmaya açık. Son saniyede tekrar bir gol attık. Hakem havadayken düdük çalıyor. İlk düdüğü çaldığı için VAR'a gidemiyor. Hakeme sordum maç sonu, kaleciye faul olmadığını söyledim. Bana şöyle cevap verdi; Kaleciye faul olduğu için düdüğü çaldım. VAR'a erken düdük çaldığı için gidilmedi. Takdir haklarını hep rakip takım lehine kulandı. Bu şekilde elenmek bizi üzdü" şeklinde konuştu.

"SİVAS'TAN PUAN VEYA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Haftasonu ligde lider Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçta puan veya puanlar almak istediklerini belirten Kartal, "Sivasspor istikrarlı bir grafik çiziyor. Başkanı, yönetimi, teknik heyeti bir futbol adamı olarak tebrik ediyorum. Türk futboluna renk getirdiklerini ve katkı sağladıklarını düşünüyorum. Bizim aşağıdan, yukarıya çıkabilmek için puanlara ihtiyacımız var. Soğuk ve zor şartlar altında oynayacağız. Elimizden geleni yapıp puan veya puanlarla Rize'ye dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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