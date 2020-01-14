Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti
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Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

14.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:16
Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanı 'nun Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti
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