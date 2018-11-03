Çavuşoğlu: "AK Parti'de 'ben yoksam dünya yıkılsın' diyenlerin yeri de yoktur"

BURSA - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti'de 'ben yoksam dünya yıkılsın' diyenlerin yeri de yoktur" diye konuştu. İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Efkan Ala ise, "Biz küçük düşünüp, kişiler aleyhinde konuşmayız" dedi.

AK Parti'nin 49. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Efkan Ala, Başbakan eski Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları ile tüm teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan MKYK Üyesi Efkan Ala, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere dikkat çekerek, ciddi başarı elde edilmesi gerektiğini söyledi. Ala, "3 Kasım'da milletin iradesinin iktidar olduğu süresince birçok iş başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Bundan sonra daha büyük sorumluluklarımız bulunuyor. Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Seçimde ciddi başarılar elde etmek durumundayız. Seçimden önce demokratik bir yarışla aday adaylarımız adaylıklarını ortaya koyacak ve belirlenen bir aday için hep beraber çalışacağız. Yarıştan başarıyla çıkan arkadaşımızın hep yanında olacağız" diye konuştu.

Seçim çalışmaları için uyarı da da bulunan Ala, "Seçim sürecinde olabilecek spekülasyonlara asla taviz vermeden yolumuza devam etmeliyiz. Mahalli seçimler bizim için çok önemli. Önümüzdeki seçimlerde Bursa'yı 4'ncü büyük il olma onuruna yakışır bir sonuçla demokrasimize kalın bir imza atmayı ümit ediyorum. Dedikoduyu sadece yapmamak yetmek ayrıca dinlememeliyiz. Onun için, biz projeler, programlar, politika konuşuruz. Ama küçük düşünüp kişiler aleyhinde konuşmayız. Bir şey biliyorsak onu gider yüzüne konuşuruz. Burası kamu alanıdır." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde "Bursa'ya yakışır şekilde çalışmalıyız" diyen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, "Belirlenen adayımızın etrafında kenetlenerek fitneye fırsat vermeden bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Yeni dönemde Bursa'ya yakışacak bir şekilde çalışmak zorundayız. Belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için birçok aday adayı olacak ancak süreç neticelendikten sonra tek bir aday olacaktır. Bu noktadan sonra bizim en büyük vazifemiz o kişinin etrafında kenetlenmek ve Bursa'da bize yakışanı yapmak olacaktır. AK Parti de makamlar amaç değildir. AK Parti'de makamlar bu millete hizmet etmenin amacıdır. AK Parti'nin bütün fertleri de bu milletin hizmetkarıdır. AK Parti'de ben yoktur. AK Parti'de biz vardır. AK Parti'de 'ben yoksam dünya yıkılsın' diyenlerin yeri de yoktur."şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'da birçok iyileştirme yaptıklarını dile getirerek, bundan sonra da büyük gayretle hizmete devam edeceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Yerel seçim hazırlıklarını hareketsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalarımızla istediğimiz sonuca ulaşamadığımız belediyeleri AK Parti saflarına katabiliriz, vatandaşlarımızı AK belediyecilik ile tanıştırabiliriz. Davamıza sarılarak birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam etmeliyiz" dedi.