- Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı
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- Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

- Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde temizlik için çatıya çıkan bir kişi aşağı düştü.

09.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:59

- Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde temizlik için çatıya çıkan bir kişi aşağı düştü. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Sevgi Mahallesi 3055 sokakta bulunun bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre Hasan K. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, temizlik yapmak için evinin çatısına çıktı. Hasan K., burada bir anda dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü. Talihsiz adamın seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan ve kafasına darbe aldığı öğrenilen Hasan K., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Hastanede tedavisi devam eden Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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