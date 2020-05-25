Çankırı'daki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan yangında 2 ev tamamen yandı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan yangında 2 ev tamamen yandı.

İlçeye bağlı Büyük Hacıbey köyünde Ercan Ünal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi sonucu alevler, Eyüp Çelik'e ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Eldivan ve Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA