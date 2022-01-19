Çanakkale'de yanarak ağır yaralanan belediye işçisi öldü - Haberler
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Çanakkale'de yanarak ağır yaralanan belediye işçisi öldü

Çanakkale'de yanarak ağır yaralanan belediye işçisi öldü
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, boş yağ varilinin alev alması nedeniyle yanarak ağır yaralanan Kepez Belediyesi personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Çanakkale'de, boş yağ varilinin alev alması nedeniyle yanarak ağır yaralanan Kepez Belediyesi personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Belediyeye ait atölyede çalışan Ali Şahin (36), boş yağ varillerinin kesim yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu ağır yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, ilk müdahalenin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesindeki yanık merkezine sevk edildi.

Evli ve bir çocuk babası Ali Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in cenazesi, yarın Kepez'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kepez Belediyesi, Çanakkale, Kepez, Güncel, Haber

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