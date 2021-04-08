Çanakkale'de bir köy daha karantinaya alındı

Çanakkale'de korona virüs sebebiyle merkeze bağlı Erenköy karantinaya alındı.

Çanakkale'de korona virüs sebebiyle merkeze bağlı Erenköy karantinaya alındı. Kayadere köyünün de karantina süresi uzatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Merkez İlçe Erenköy köyü Yenimahalle mevkiinde artış görülen korona virüs vakaları üzerine 14 gün süreyle karantina uygulamasına karar verildi. Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyünde ise korona virüs vakalarının istenilen seviyeye düşmemesi sebebiyle 9 Nisan tarihi itibariyle karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı