Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi! Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Can Tanrıyar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Can Tanrıyar hakkında merak edilenler. Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi. Can Tanrıyar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Can Tanrıyar merak konusu oldu. İşte Can Tanrıyar hakkında merak edilen Can Tanrıyar kimdir, Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CAN TANRIYAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1960

Kaç yaşında:60yaşında

Nereli: İstanbul

Can Tanrıyar 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.15 yaşında iş hayatına atıldı. Can Tanrıyar babasına ait olan saunada çalıştır.

Tanrıyar üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Can Tanrıyar Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole'nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre "Uçankuş" adlı programını yaptı.

Otuza yakın beste yapan Can Tanrıyar'ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu'ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.