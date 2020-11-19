Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi! Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi! Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli?

19.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:47
Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi! Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Can Tanrıyar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Can Tanrıyar hakkında merak edilenler. Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi. Can Tanrıyar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Can Tanrıyar merak konusu oldu. İşte Can Tanrıyar hakkında merak edilen Can Tanrıyar kimdir, Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CAN TANRIYAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1960

Kaç yaşında:60yaşında

Nereli: İstanbul

Can Tanrıyar 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.15 yaşında iş hayatına atıldı. Can Tanrıyar babasına ait olan saunada çalıştır.

Tanrıyar üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Can Tanrıyar Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole'nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre "Uçankuş" adlı programını yaptı.

Otuza yakın beste yapan Can Tanrıyar'ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu'ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.

İlgili Haberler

Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi! Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?
Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi! Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?
Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında, nereli? Sibel Can boy ve kilosu!
Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında, nereli? Sibel Can boy ve kilosu!
İbo Show konuğu Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında nereli?
İbo Show konuğu Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Öykü Karayel Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Malcolm Thomas Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Can Tanrıyar kimdir? Can Tanrıyar hayatı ve biyografisi! Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 15:12:02. #1.14#
title