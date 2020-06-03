Çamlıyayla Kaymakamlığından "vatandaşın evine baskın" iddialarına yalanlama Açıklaması Çamlıyayla Kaymakamlığı, jandarma ekiplerince bazı vatandaşların evine baskın yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çamlıyayla Kaymakamlığı, jandarma ekiplerince bazı vatandaşların evine baskın yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir grup vatandaşın evinin jandarma ekiplerince gece saatlerinde basılarak, cep telefonlarının toplatıldığına yönelik iddianın, basın ve ahlak ilkelerine uymadığı, Kaymakamlık ve güvenlik birimlerini yıpratmaya yönelik asılsız haber olduğu belirtildi.

Açıklamada olay şu şekilde aktarıldı:

"5 Mayıs'ta Darıpınarı Mahallesi'nde ikamet eden bir grup vatandaşımız, Darıpınarı İlkokulunun, Sarıkavak Şehit Murat Erdi Eker İlkokuluna taşınmasına yönelik alınan idari kararla alakalı Kaymakamımız Resul Yıldırım ile görüşmüştür. Görüşme esnasında cep telefonuyla gizli bir şekilde ses kaydı alındığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Kaymakamımız ilgililer hakkında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur."

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda ilgili kişiler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış ve cep telefonlarına inceleme yapılmak üzere el konulmuştur. Şüpheli şahısların evlerinde hiçbir şekilde arama yapılmamıştır. Jandarmanın evlere baskın düzenlediği şeklindeki haber içeriği tamamen asılsız, yalan, iftira ve maksatlıdır. Olayın bütün tahkikat aşamaları Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda yerine getirilmiştir. Tamamı asılsız, yalan ve iftira üzerine kurgulanan haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AA