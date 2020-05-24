Cami hoparlöründen müzik yayınına TRAC'tan kınama
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Cami hoparlöründen müzik yayınına TRAC'tan kınama

ACİL afet istasyonlarını çalıştıran, AFAD'ın da haberleşme kanadını oluşturan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti'nin (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasını şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Cami hoparlöründen müzik yayınına TRAC'tan kınama
24.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:34

ACİL afet istasyonlarını çalıştıran, AFAD'ın da haberleşme kanadını oluşturan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti'nin (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasını şiddetle kınadıklarını kaydetti. Şasa, olayın amatör telsizcilere mal edilmesini de üzüntüyle karşıladıklarını aktardı.

TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin alıcı ses sistemine girerek müzik yayını yapmasının çok çirkin bir eylem olduğunu belirtti. Aziz Şasa, bazı medya gruplarının peşin hükümle amatör telsizcileri sorumlu tutmasından dolayı da derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"TRAC, 30 yıldan beri büyük ölçekli doğal afetler olaylarında yaşamsal öneme haiz kritik telsiz haberleşmesini, gönüllülük temelinde ilgili kanun ve yönetmeliklerin çizdiği çerçeve içinde ve radyo (telsiz) amatörlüğü ekseninde sağlayan bir kurumdur. TRAC üyesi lisanslı telsiz operatörleri, sapkın bir bireyin İzmir'deki camilerin alıcı ses sistemlerine girme eylemi nedeniyle sorumlu tutulmalarından ise son derece rahatsız olmuşlardır. TRAC, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) öncelikli olarak telakki edilen Ulusal Haberleşme Hizmet (çalışma) Grubu'nda 'çözüm ortağı' sıfatıyla yer alan ve kamu yararına çalışan dernek statüsündedir. TRAC'ın İzmir'deki şubeleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile iletişim içinde olayın kovuşturulmasına yardımcı oluyor."'TRAC, ÜYE KABULÜNDE SEÇİCİ'Türkiye'de amatör telsizcilerin tümünün TRAC çatısı altında olmadığını aktaran Şasa, "Herhangi bir derneğe üye olmayan veya TRAC dışındaki oluşumlara üye olan belge sahibi amatör telsizciler de var. Hatta sayıları TRAC üyelerinden daha fazladır. TRAC, üye kabulünde titiz ve seçici davranan bir kurumdur. İzmir'deki tüm amatör telsizcilerin bilgilerinin alınacağı kurum ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletmesi'dir" dedi.'BELGESİZ TELSİZ KULLANILIYOR'Ülkede belge sahibi olmaksızın telsiz taşıyan ve bulunduran kişi sayısının azımsanmayacak bir rakama ulaştığını kaydeden Aziz Şasa, "Telsiz, taksi duraklarında, çay ocaklarında, restoran ve kafeteryalarda, özel güvenlik firmalarında, daha birçok sektörde belge aranmaksızın serbestçe satın alınıp kullanılıyor. Camilerimizin merkezi ezan sistemlerinde kullanılan frekanslar Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği' belgesinde alenen yayımlanmıştır. Dolayısıyla elinde telsiz olan herhangi bir kişi veya kişilerin bu bilgilere, frekanslara ulaşıp İzmir'de yaşanan illegal eylemi yapmış olmaları kolaylıkla mümkündür. Sistemin teknik yapısında ciddi bir güvenlik açığı mevcuttur. Telsizlerin kaçak yollarla yurda sokuluyor veya satış platformlarından 'Amatör Telsizcilik Belgesi' sahibi olmaksızın temin edilebiliyor olması da böyle bir çirkin eylemin yapılmasını kolaylaştırıcı unsurlardan biridir" dedi.'O KİŞİ BELGE SAHİBİ DEĞİLDİR'Aziz Şasa, şöyle devam etti:

"Cami hoparlörlerinde bu tür eylemi yapacak kişinin belge sahibi olması, TRAC'a, veya başka bir kurumsal yapıya üye olması çok uzak bir olasılıktır. İşaret ettiğimiz hususların dikkate alınmasını, bu üzücü eylem ilgili haber ve beyanlarda 'Amatör Telsizci' genellemesinden kaçınılmasını önemle rica ediyoruz. TRAC'ın ilgili kurumlara bu çirkin eylemin müsebbibini bulma ve böyle bir eylemin tekrarını önleyici teknik önlemlerin oluşturulması bağlamında gerekli teknik desteği vereceğinin, ayrıca bu çirkin eylemi şiddetle kınadığımızın bilinmesini istiyoruz.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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