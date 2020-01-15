Cami çıkışı 76 yaşındaki yaşlı adama araç çarptı
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Cami çıkışı 76 yaşındaki yaşlı adama araç çarptı

Bilecik'te camiden çıkan ve evine gitmekte olan 76 yaşındaki yaşlı adam, bir araç çarpması sonucu yaralandı.

15.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:43
Cami çıkışı 76 yaşındaki yaşlı adama araç çarptı

'te camiden çıkan ve evine gitmekte olan 76 yaşındaki yaşlı adam, bir araç çarpması sonucu yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Şehir Alanı Sokak üzerinde Doğan yönetimindeki 11 SF 701 plakalı hafif ticari araç, Kayıboyu Sokak dönüş yapmak istediği esnada yolun karşısına geçmekte olan Ömer Atik(e (76) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yaşlı adamın camiden çıktığı ve evine gittiği öğrenilirken, sağlık durumunun da iyi olduğu kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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