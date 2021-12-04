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Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

Düzce(İHA) – Düzce Üniversitesi'ne ait elektrikli bisikleti çalan şahıs, çaldığı bisikleti dereye attı.

DÜZCE (İHA) - Düzce(İHA) – Düzce Üniversitesi'ne ait elektrikli bisikleti çalan şahıs, çaldığı bisikleti dereye attı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın rahatlığı pes dedirtti.

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi'ne ait elektrikli bisikleti kampüs girişinden çalarak kaçan şahıs gece saatlerinde çaldığı bisikleti dereye attı. Bölgede devriye görevi yapan Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri, dere içindeki elektrikli bisikleti gördü. Bunun üzerine ekipler, çevrede araştırma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında A.A. isimli hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara takılan görüntülerde A.A. isimli şahıs önce kampüs girişinde bulunan elektrikli bisikletlerin yanına geliyor. Burada önce başka bir elektrikli bisiklete yönelen şahıs, daha sonra diğer elektrikli bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Hırsızlık şüphelisi A.A. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - DÜZCE

Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

Çaldığı elektrikli bisikleti dereye attı

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