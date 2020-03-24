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Büyükşehir Mart Ayı Meclisi 2. Oturum gerçekleştirildi

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) için tüm önlemlerin alındığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda meclise katılmayan CHP'lileri AK Parti Grup Başkanı İsmail Cankul kınadı.

24.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:57
Büyükşehir Mart Ayı Meclisi 2. Oturum gerçekleştirildi

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) için tüm önlemlerin alındığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda meclise katılmayan CHP'lileri AK Parti Grup Başkanı İsmail Cankul kınadı. AK Parti grubu adına konuşan Başkan Cankul, "Bugün mecliste alınacak kararlara karşı çıkmak adına koronavirüs hastalığını bahane eden CHP'li meclis üyelerini kınıyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi Başkan Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeni ile baştan aşağıya dezenfekte edilen meclis salonuna girişlerde de meclis üyeleri ve personeller, belediye doktoru tarafından ateşleri ölçülerek salona alındı. Maske ve eldiven dağıtımının da yapıldığı meclis girişinin akabinde salonda meclis üyelerine sürekli kolonya döküldü. AK Parti Grup Başkanı Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul salonda söz alarak, "Bugün mecliste alınacak kararlara karşı çıkmak adına Koronavirüs hastalığını bahane eden CHP'li meclis üyelerini kınıyorum" dedi.

Ortak önerge verildi

AK Parti Grup Başkanı İsmail Cankul, İyi Parti Grup Başkan Vekili Metin Öztürk, Demokrat Parti Grup Başkanı Mesut Ergin ve MHP Grup Başkanı Mustafa Levent koronavirüs (COVID-19) tedbirleri ile ilgili meclise ortak önerge verdi. Önerge de "Pandemi halini alan ve ülkemizde de etkisini göstermekte olan koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından konu ilgili olarak yayımlanan genelgeler ve Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları doğrultusunda;

1- Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre özel ve tüzel kişilere kiralanmış olan gayrimenkullerden alınacak kiraların ötelenmesi, ve bu konuda icra işlemelerinin yapılmaması, kira sürelerinin en az üç ay olmak üzere uzatılması,

2- Belediye Meclisi kararı ile Şirket ve İştiraklerimize işletme devri yapılan gayrimenkuller hususunda birinci maddenin aynen uygulanması,

3- Belediyemizin ilgili birimleri tarafından COVID 19 ile ilgili yapılacak faaliyetler için belediye bütçesinden harcama yapılması, ve aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşlara da bu kapsamda ödenek aktarılması,

4- COVID 19 ile mücadele kapsamında komisyon ve heyetler teşkil edilmesi,

5- COVID 19 kapsamında sosyo-ekonomik olarak etkilenen toplumsal kesimlere her türlü ayni ve nakdi yardımın yapılması,

6- Baski Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetler kapsamında borcunu ödeyemeyen abonelerin sularının kesilmemesi, halen kapalı bulunan abonelerin sularının açılması,

Ve korona virüs ile mücadele kapsamında benzeri diğer tüm hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a yetki verilmesi için belediye meclisince gerekli kararın alınmasını arz ederiz"görüşlerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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