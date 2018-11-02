Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Havza İlçesine Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette Şahin'e Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Şahin, Havza'nın Samsun için önemli bir yeri olduğunu belirterek, "İlimizin ve Karadeniz'in giriş kapsı olan Havza, milli mücadeledeki yeri ile de ayrı önemi taşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar önemi bulunan ilçemize ve halkımıza en iyi hizmeti vermeni çabasındayız." dedi.

İkiz de yapılacak hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Bugüne kadar 35 mahallemizde yol sorunumuzu çözdük. Hizmetlerde karşılıklı anlayış ve dayanışma olduğu sürece halkımıza daha kaliteli hizmeti, daha hızlı şekilde götürmekteyiz. Sayın Şahin'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel de bulundu.