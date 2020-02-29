Büyükelçi Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına adaylığı tasdik edildi

29.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:38

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın adaylığının Batı Avrupa ve Diğerleri Grubunca (WEOG) tasdik edildiğini bildirdi.

Bakanlık, Bozkır'ın adaylığının WEOG tarafından onaylanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemiz, Bozkır'ı mensubu olduğumuz WEOG'dan aday göstermiştir. Adayımızın üstün nitelikleri ve ülkemizce yürütülen etkin temaslar neticesinde, Büyükelçi Bozkır'ın adaylığı 27 Şubat 2020 tarihi itibarıyla WEOG tarafından tasdik edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Bozkır'ın, BM Genel Kurulu'nun 12 Haziran 2020 tarihli toplantısında BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak seçilmesi ve 15 Eylül 2020 tarihinde 1 yıl sürecek görevine resmen başlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Ülkemiz çok taraflı diplomasi ve kural temelli küresel sistemi güçlü biçimde desteklemektedir. BM üyesi tüm ülkelerin eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu da bu düzenin merkezinde yer almaktadır." görüşlerine yer verildi.

Açıklamada, Genel Kurul Başkanlığının BM sistemindeki en üst düzeyli görev olduğunun altı çizilerek "Büyükelçi Bozkır'ın, ülkemizin daha önce üstlenmediği bu saygın görevi, BM teşkilatının 2020 yılında kutlanmakta olan 75. kuruluş yıl dönümü gibi anlamlı bir dönemde üstlenecek olması da ayrıca önemlidir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA