Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları
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Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları

03.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:38
Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları

Genç ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile mücadele eden, diğer taraftan da sezon içinde birçok talihsizlik yaşayan Bursaspor, ligi Play-Off hattında tamamlayabilmek için yeniden hesaplara başladı.

Genç ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile mücadele eden, diğer taraftan da sezon içinde birçok talihsizlik yaşayan Bursaspor, ligi Play-Off hattında tamamlayabilmek için yeniden hesaplara başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretine Akhisarspor maçıyla birlikte son veren Bursaspor, gözünü yeniden Play-Off'a çevirdi. Puanını 34'e yükselten Bursa temsilcisi, 41 puan ile 6'ncı sırada bulunan Altay'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Geçen haftayı 9'uncu basamakta noktalayan Bursaspor, bu hafta Beypiliç Boluspor deplasmanında boy gösterecek.

Bolu deplasmanının ardından sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak yeşil-beyazlı ekip, akabinde Adanaspor deplasmanına gidecek. Üç haftalık periyotta karşılaşacağı tüm rakipleri sıralamada altında yer alan Bursaspor, fikstürü avantaja çevirmeyi planlıyor. Özellikle bu periyodun ardından iç sahada oynanacak Altay maçı, Bursa ekibinin kaderini etkileyecek.Geçen sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor, normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. Ancak Play-Off yarı final turunda Adana Demirspor ile eşleşen Bursa temsilcisi, iç sahadaki golsüz eşitliğin ardından deplasmanda rakibine 4-1 kaybederek, Süper Lig hedefini bu yıla ertelemek durumunda kalmıştı.

Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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