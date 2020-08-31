BURSA Kutlamaya katılan sandal alabora oldu: 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Kutlamaya katılan sandal alabora oldu: 1 kişi yaralandı

Kutlamaya katılan sandal alabora oldu: 1 kişi yaralandıBursa'nın Gemlik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ile denize açılan sandallardan biri, su almaya başlayınca alabora oldu.

31.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:01

Kutlamaya katılan sandal alabora oldu: 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ile denize açılan sandallardan biri, su almaya başlayınca alabora oldu. Sandalda bulunan Bülent B. (60) isimli kişi denize düşerken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Kumla Sahili'nde meydana geldi. İlçede bulunan tekne ve sandal sahipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Türk Bayrakları ile donatılan tekne ve sandalların bulunduğu kortej, kıyaya yakın bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada kortejdeki bir sandal su almaya başlayınca, ters döndü. Sandalda bulunan ve adının Bülent B. olduğu öğrenilen kişi denize düştü. Durumu gören diğer sandaldakilerden bir kişi ise denize atlayarak Bülent B.'yi kurtardı. İlk müdahaleyi cankurtaranların yaptığı Bülent B., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bülent B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, sabah saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Sandalın alabora olduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA Kutlamaya katılan sandal alabora oldu: 1 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada 3. Sayfa
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu
Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Mfö Hülya Avşar Kenan Doğulu Defne Samyeli
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: BURSA Kutlamaya katılan sandal alabora oldu: 1 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 14:01:15. #1.14#
title