Bursa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

N.A. idaresindeki 16 ABG 605 plakalı otomobil, Merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta bekleyen Ş.E'ye çarptı.

Durağın arkasındaki apartmanın duvarına çarparak duran otomobil, binanın doğal gaz kutusuna da zarar verdi.

Ş.E'nin ağır yaralandığı kazayı sürücü ise hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını kentteki bir özel hastaneye götürdü. Sürücü N.A. da ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, doğal gaz şirketi yetkilileri de binanın gaz akışını kesti.

Öte yandan, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan